Сейшельская «Хогарт Индастриз» намерена приобрести Дарницкий завод ЖБК

Компания «Хогарт Индастриз Лимитед» (Республика Сейшелы) намерена приобрести 100% акций «Дарницкого завода ЖБК» (Киев).

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, компания намерена приобрести 86 814 480 акций, что составляет 100% уставного капитала завода.

Справка УНИАН. ПАО «Дарницкий завод ЖБК» (г. Киев) занимается производством сборных бетонных и железобетонных изделий, производством бетонных смесей, готовых к использованию.

На конец 2011 года производственные мощности завода по выпуску сборных ЖБК составляли 130 тыс. куб. м, стеновых блоков — 28,8 тыс. куб. м, товарного бетона — 300 тыс. куб. м.

На І квартал 2012 года 73,9% акций предприятия владело ПАО «Корпоративный инвестиционный фонд недиверсифицированного вида закрытого типа «ІТТ-Капитал», входящее в инвестгруппу «ITT».

«ITT» – инвестиционная группа компаний, которая с 1995 года работает в четырех основных направлениях: торговля ценными бумагами и инвестиционно-банковская деятельность («ІТТ-Инвест»), прямое инвестирование («ІТТ-капитал»), управление активами и фонды («ІТТ-менеджмент») и инвестиционный консалтинг («ІТТ-Консалт»).