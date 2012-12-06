Воронежский авиазавод рассчитывает на заказ 20 украино-российских Ан-148

Москва. Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ОАО "ВАСО") рассчитывает, что органы государственной власти Российской Федерации закажут 20 украино-российских Ан-148.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

"Общий консолидированный заказ на самолеты линейки ОАО "ОАК" до 2020-го года, по предварительным оценкам, может превысить 100 единиц, из которых на Ан-148 от ряда госструктур может поступить заказ на 20 самолетов", - говорится в сообщении.

В частности, самолеты могут быть заказаны для Управления делами Президента РФ, Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, Министерства обороны РФ, Федеральной службы безопасности РФ.

По словам генерального директора ОАО "ВАСО" Виталия Зубарева, получение заказа не только бы содействовало развитию программы Ан-148, но и укрепило бы позиции ВАСО как крупнейшего налогоплательщика региона и одного из ведущих предприятий области. Отмечается, что в соответствии с программой на 2012-й год, на воронежском авиационном заводе в этом году будет построено 7 машин Ан-148, один Ил-96, а также 22 комплекта агрегатов для SSJ-100, один самолетокомплект для Ил-476, 2 самолетокомплекта для Ан-148 украинской сборки.

В тоже время, как сообщает "Ведомости", авиакомпания "Аэрофлот" намерена вывести самолеты Ан-148 воронежского производства из парка своей "дочки" - компании "Россия".

В своей презентации замгендиректора "Аэрофлота" Джорджо Каллегари назвал самолет "устаревшим" (напомним, первый Ан-148 был собран только в 2009 году), а его ремонт и логистику запчастей – не налаженными. По подсчетам господина Дж.Каллегари, вывод из эксплуатации Ан-148 (их у "России" шесть) уже в 2013 году должен снизить убытки авиакомпании на 1,6 млрд рублей.

Кроме Ан-148 выводу из авиапарка могут подлежать также Boeing 767 и Boeing 737. Таким образом, в 2014 году в парке "России" должны остаться только самолеты двух типов: Airbus A320 и SuperJet 100. Их авиакомпании передаст из своего парка "Аэрофлот".

На воронежском авиазаводе, который осуществлял сборку самолетов Ан-148, отметили, что лайнеры были взяты авиакомпанией на условиях лизинга у "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК). "Вне зависимости от того, останутся ли самолеты у "России" или будут каким-либо образом переданы другой авиакомпании, завод продолжит на должном уровне обеспечивать эксплуатацию машин", - отметили на ВАСО, добавив, что лайнеры имеют хорошие технические характеристики, а налет каждого из шести Ан-148 в среднем достигает 300-350 часов в месяц. При этом их суммарный налет с начала эксплуатации превышает 25 тыс. часов.

Представитель ИФК Андрей Липовецкий отметил, что по условиям договора авиакомпания может либо обменять эти самолеты, либо выкупить их. В настоящее время, по его словам, ведутся переговоры об обмене лайнеров на новые Ан-148 воронежского производства. В целом представитель лизинговой компании был крайне удивлен использованными топ-менеджером формулировками при характеристике этих самолетов и назвал их "частным мнением", противоречащим остальным высказываниям руководства авиакомпаний в адрес самолета.

"Производство Ан-148 началось около трех лет назад, поэтому "устаревшим" его назвать никак нельзя. Что касается технических характеристик и условий обслуживания самолетов, то само руководство авиакомпании "Россия" неоднократно отмечало высокий уровень налетов этих лайнеров для самолетов подобного рода и эффективность этих машин", - отметил он.

Справка УНИАН. ОАО «ВАСО» – крупнейшее предприятие Воронежской области, промышленный и инновационный центр региона. В настоящее время «ВАСО» ведет производство дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов семейства Ил-96 (Ил-96-300, Ил-96-400Т), региональных самолетов Ан-148, агрегатов для самолетов SSJ-100, а также оказывает услуги по ремонту и послегарантийному обслуживанию авиационной техники. Продолжается сотрудничество с европейским концерном Airbus, а также с ГП «Антонов» (Украина), где осуществляется выпуск самолетов Ан-148 и Ан-158 украинской сборки.