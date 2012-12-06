Украина и Беларусь отмечают успехи в экономическом сотрудничестве

Украина и Беларусь отмечают успешное развитие договорно-правовой базы регионального экономического сотрудничества.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Валерия Хорошковского, который в четверг, 6 декабря, в Гомеле встретился с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Владимиром Семашко.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, в частности, развитие отношений в экономической, торговой, транспортной и энергетической сферах.

Как заявил В.Хорошковский, Украина и Беларусь должны использовать весь потенциал двусторонних отношений.

«По результатам девяти месяцев 2012 года наш внешнеторговый оборот составил более 5,5 млрд долларов США, что свидетельствует о высокой динамике двусторонней торговли и имеется потенциал в этой сфере» - подчеркнул В.Хорошковский.

По его словам, усиление промышленной кооперации между Украиной и Беларусью будет значительно способствовать развитию экономического сотрудничества.

Первый вице-премьер отметил, что будущее подписание Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом предоставит дополнительные возможности для продвижения торговых интересов на европейском рынке.

В центре внимания был и вопрос завершения договорно-правового оформления украинско-белорусской границы, результатов работы Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, подготовки к заключения соглашения о реадмиссии.

В.Хорошковский отметил, что подписание протокола об обмене грамотами о ратификации Договора между Украиной и Республикой Беларусь о государственной границе от 12 мая 1997 года – это лишь первый этап совместных действий по решению вопроса демаркации государственной границы, поэтому важно не останавливаться на достигнутом.