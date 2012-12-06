Цены производителей промпродукции в ноябре остались без изменений

В Украине цены производителей промышленной продукции в ноябре по сравнению с октябрем 2012 года не изменились, с декабрем 2011 года – выросли на 1,8%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с ноябрем 2011 года в ноябре текущего года цены производителей промпродукции также не изменились.

По данным Госстата, цены на продукцию добывающей промышленности в ноябре против октября снизились на 2,4%. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых продукция подешевела на 1,4%, в том числе в добыче, обогащении и агломерации каменного угля - на 1,5%, в добыче нефти и природного газа - на 1%.

В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены снизились на 3,5%.

Продукция предприятий перерабатывающей промышленности подешевела на 0,6%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены в ноябре против октября не изменились, в т.ч. в производстве молочных продуктов и мороженого - выросли на 0,6%, в производстве хлеба и хлебобулочных изделий - на 1,2%. При этом произошло снижение цен в производстве сахара на 5,3%, мяса и мясных продуктов - на 1,1%.

По данным Госстата, снижение цен в производстве кокса, продуктов нефтепереработки в ноябре против октября составило 0,6%, в химическом производстве зафиксирован спад 0,2%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий - 0,4%. Цены в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий снизились на 2,1%, в производстве транспортных средств и оборудования - на 0,2%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост тарифов на 2,9%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в октябре по сравнению с сентябрем 2012 года снизились на 1,5%, по сравнению с октябрем 2011 года цены выросли на 0,6%.

Цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.