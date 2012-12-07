«Запорожсталь» ввела в эксплуатацию базисный склад угля стоимостью 350 млн грн

Металлургический комбинат «Запорожсталь» (Запорожье) ввел в эксплуатацию базисный склад угля стоимостью 350 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре комбината со ссылкой на генерального директора Ростислава Шурму, создание базисного склада угля - завершающая стадия, реализуемого комбинатом проекта по созданию комплекса установки по вдуванию пылеугольного топлива в доменном производстве - проекта ПУТ.

Мощности склада позволяют осуществлять транспортировку 1000 т угля в час и реализовать на предприятии в полном объеме технологию доменного производства без использования природного газа.

"Завершение реализации проекта комплекса по вдуванию ПУТ, включая строительство базисного склада угля, дает комбинату существенный энергосберегающий эффект-отказ от потребления природного газа в доменной технологии - более 300 млн куб. м в год", - сообщает пресс-центр.

По информации гендиректора меткомбината, технология вдувания ПУТ на комбинате, кроме полного отказа от использования природного газа в доменном производстве, позволяет также снизить расход металлургического кокса с 495 до 376 кг при выплавке одной тонны чугуна и таким образом уменьшить себестоимость выплавки тонны чугуна на 50 долл. (или на 15%). Снижение расхода кокса также позволяет комбинату уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу на 300 тыс. т/год (в пересчете на СО2).

Напомним, реализация проекта ПУТ была начата на "Запорожстали" в первом квартале 2008 года. Объем инвестиций в проект ПУТ, включая строительство базисного склада угля (БСУ) составил, по данным меткомбината, 1 млрд грн.

Базисный склад угля БСУ - часть комплекса установки ПУТ, работа которого направлена на обеспечение непрерывности процесса накопления и смешивания углей различных марок и их транспортировки в доменный цех с целью приготовления пылеугольного топлива.

Справка УНИАН. ОАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

30 июля 2012 г. Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь». В результате двух этапов сделки «Метинвест» вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината «Запорожсталь» (в том числе у «Метинвеста» - 49,032%, у группы инвесторов - 1%), а также ранее принадлежащих группе «Индустриал» акций в целом ряде других горно-металлургических предприятий.