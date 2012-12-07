Moody`s снизило рейтинг «Метинвеста»

Международное рейтинговое агентство Moody`s снизило корпоративный рейтинг холдинга «Метинвест» до уровня «В3», прогноз негативный. Об этом говорится в пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Как сказано в пресс-релизе, Moody's также снизило рейтинг возможности дефолта до уровня «В3» с «В2», а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга до уровня «В3» (с оценкой возмещения LGD4, 50%). Прогноз по рейтингам изменен со «стабильного» до «негативного».

Как сообщал УНИАН, Moody's снизило рейтинг государственных облигаций Украины до «B3» с «B2», прогноз «негативный». Рейтинг был снижен из-за пересмотра в сторону понижения институциональной устойчивости Украины, из-за недостатка внешней ликвидности, повлекшего увеличение валютных рисков, а также из-за ухудшения экономического прогноза по Украине.

7 декабря Moody's снизило рейтинги обязательств Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах до уровня «B3» с «B2», прогноз «негативный».

Кроме того, Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s снизило сегодня, 7 декабря, долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B» c «В+», прогноз «негативный».

Справка УНИАН. «Метинвест» — вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.