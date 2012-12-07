"АвтоКрАЗ" уменьшил производство автомобилей на 18%

Компания "АвтоКрАЗ" (Кременчуг, Полтавская обл) в январе-ноябре 2012 года уменьшила объем производства автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 18,2%, или на 171 автомобиль — до 771 штук.

Об этом сказано в сообщении предприятия.

Согласно сообщению предприятие работает в нормальном режиме.

Ранее "АвтоКрАЗ" сообщал, что в сентябре уменьшил производство в связи с введением Россией утилизационного сбора на украинские грузовики.

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основных моделей и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

ПАО «АвтоКрАЗ» в 2011 году увеличило промпроизводство на 7%, произведя 1071 единицу автомобилей и сборочных автокомплектов.