Воронежская область России вошла в состав Еврорегиона «Донбасс».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, соответствующее соглашение было подписано 7 декабря в российском городе Ростов-на-Дону на очередном заседании Совета Еврорегиона «Донбасс».

«Я рад, что нас приняли в Еврорегион. Мы давно хотели войти в эту структуру, так как Воронежская область свои самые протяженные границы имеет именно с Украиной и Ростовской областью, и вопрос об экономическом и, главное, приграничном сотрудничестве назрел давно. Мы очень близки и у нас много общих тем и проблем», – заявил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев во время подписания соглашения.

Также в рамках заседания был подписан ряд договоров об установлении побратимских связей между муниципалитетами южной Украины и Ростовской области РФ.

Документы подписали представители администрации Таганрога и Новошахтинска и Антрацитовского городского совета Луганской области; администрации города Шахты и Северодонецкого городского совета Луганской области; администрации Родионово-Несветайского района и Свердловского горсовета Луганской области; администрации Матвеево-Курганского района и Торезского горсовета Донецкой области.

Справка УНИАН. Еврорегион «Донбасс» создан 29 октября 2010 года. Он включает в себя Луганскую и Донецкую (Украина), а также Ростовскую (РФ) области. На его территории в 153 тыс. кв. км проживают 11,5 млн человек.