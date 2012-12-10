Нью-Дели. Украина хочет принять участие в индийском лунном проекте «Чандраян-2».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович, выступая на украинско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели.

«Нужно привлекать украинские предприятия к реализации новой лунной миссии «Чандраян-2», - сказал В.Янукович.

Также он высказался за расширение сотрудничества между Украиной и Индией в сфере проектирования и изготовления спутников дистанционного зондирования земли, в области моторостроения и других аэрокосмических проектах.

Кроме того, в ходе выступления Президент отметил важность реализации совместных проектов в таких сферах, как автомобилестроение, судостроение, энергетика, промышленное и сельскохозяйственное машиностроение, химическая и добывающая промышленность.

***Проект "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был запущен на Луну в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил на ее поверхность ударный зонд.

Запуск индийского космического аппарата "Чандраян-2" на Луну ожидается в 2014 году.

Миссия "Чандраян-2" реализуется Индийским космическим агентством в сотрудничестве с Роскосмосом.