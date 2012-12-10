Ферросплавные заводы просят помощи у Януковича

Крупные отечественные производители ферросплавов - Запорожский ферросплавный завод (ЗЗФ) и Стахановский ферросплавный завод (СЗФ) - просят Президента Украины Виктора Януковича содействовать в установлении экономически обоснованных тарифов на электроэнергию и напоминают главе государства, что его поручение и два решения Кабмина до сих пор не выполнены.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН заявили руководители Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов.

«К Президенту мы уже обратились, и как только будет назначен премьер, обратимся и к нему», - сказал глава правления Запорожского ферросплавного завода Павел Кравченко.

«Цена на электроэнергию с 2011 года выросла на 76%, в то время как цены ферросплавов на мировом рынке снизились на 20%», - добавил заместитель председателя правления Стахановского ферросплавного завода Денис Сысуев, уточнив, что именно необоснованные тарифы на электроэнергию являются главной причиной остановки заводов.

При этом руководители предприятий обратили внимание, что чиновники не выполнили поручение Президента Виктора Януковича и постановление правительства, требовавшие от ведомств установить экономически обоснованные тарифы на электроэнергию для ферросплавной отрасли.

Напомним, 30 августа Президент Украины Виктор Янукович дал письменное поручение (№ 1 1/2340) Кабмину, в котором потребовал до 1 октября принять меры по «разработке и внедрению справедливых тарифов для крупных электрометаллургических предприятий».

В ответ 1 октября Кабмин принял постановление №912, которым обязал ГП «Энергорынок» в период с 1 октября 2012 года по 1 марта 2013 года продавать Запорожскому и Стахановскому ферросплавным заводам электроэнергию по «оптовой рыночной цене без учета объема дотации для компенсации потерь, связанных с поставкой электрической энергии по регулируемому тарифу».

Однако, как сообщили на пресс-конференции в УНИАН, руководители заводов, постановление Кабмина №912 до сих пор не выполнено, что вынуждает остановить производство.

«На сегодняшний момент с Запорожского завода уволено уже 1400 человек, и еще 2000 находятся под угрозой сокращения», - отметил П. Кравченко.

«Из восьми печей завода (СЗФ – УНИАН) оставили в работе только одну, чтобы хоть как-то пережить зиму», - подчеркнул Д. Сысуев.

По словам руководителей, у заводов остаются шансы восстановить производство, если в ближайшее время чиновники выполнят ранее принятое постановление правительства.

«Мы можем вернуть наших людей. Не всех, потому что многие уехали», - уточнил П.Кравченко.

В ходе пресс-конференции представители заводов отметили, что на данный момент для конкурентной работы заводов экономически обоснованным тарифом за потребляемую электроэнергию является 6 центов за 1 кВт/ч, вместо имеющихся сейчас 9,3 цента.

Как ранее сообщал УНИАН, по итогам 2010 года суммарный рост тарифа на электроэнергию составил 30,9% (повышался 4 раза).

По итогам 2011 года суммарный рост тарифа составил 21,4% (повышался 8 раз).

За 11 месяцев текущего года тариф на электроэнергию повышался 4 раза и суммарно рост составил 10,8%.

В настоящее время тариф на электроэнергию для ферросплавных заводов Украины составляет 93 долл. за 1 МВт/ч, в то время, как иностранные конкуренты украинских ферросплавных предприятий работают по тарифам, находящимся в пределах от 20 долл. до 65 долл. за 1 МВт/ч.

В 2011 году Запорожский ферросплавный завод получил чистый убыток в размере 758,9 млн грн, в то время как в 2010 году завод получил чистую прибыль в размере 105,4 млн грн.

Аналогичная ситуация и со Стахановским ферросплавным заводом, который в 2011 году получил чистый убыток в размере 235,1 млн грн, в то время как 2010 год предприятие закончило с чистой прибылью в 5,5 млн грн.

Убытки Запорожского ферросплавного завода за 11 месяцев текущего года составили 653,27 млн грн, а Стахановского - 241,63 млн грн.

С 1 декабря производство на ЗЗФ и СЗФ остановлено.

«Запорожский завод ферросплавов» - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Европейского Союза, Азии и Африки.

«Стахановский завод ферросплавов» производит ферромарганец, ферросиликомарганец и ферросилиций.

Среднегодовая производственная мощность завода составляет 220 тыс. тонн ферросплавов.