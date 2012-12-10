СКМ сконцентрировал контрольные пакеты в «Енакиевском коксохимпроме» и «Донецккоксе»

Крупнейшая в Украине финансово-промышленная компания System Capital Management Limited (СКМ), принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, приобрела 40% акций «Енакиевского коксохимпрома» и 31,13% «Донецккокса», увеличив свои пакеты в уставных капиталах указанных компаний до контрольных.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «СКМ».

Согласно сообщению, в результате приобретения группа СКМ владеет 50% акций «Енакиевского коксохимпрома» и 69,81% «Донецккокса».

Также в сообщении отмечается, что SCM Ltd в ближайшее время передаст данные пакеты акций во владение компании Metinvest B.V. (корпоративный центр группы «Метинвест», горно-металлургического отраслевого холдинга СКМ).

Справка УНИАН. деятельность группы компаний СКМ сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В группу компаний СКМ входят компании «Метинвест» и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест», транспортно-экспедиторская компания «Лемтранс» и другие.

100% акций Компании СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.