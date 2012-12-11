Ферросплавные заводы обвиняют совет «Энергорынка» в срыве выполнения постановлений Кабмина

Руководство Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов обвиняют совет государственного предприятия «Энергорынок» в срыве выполнения постановлений правительства об установлении экономически обоснованных тарифов на электроэнергию.

Об этом в понедельник, 10 декабря, на пресс-конференции в УНИАН заявили руководители Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов.

«И когда шло выполнение постановления Кабинета министров, то столкнулось с таким органом, как совет оптового рынка, который не дал продвинуться в выполнении постановления. И на сегодняшний момент ситуация находится в тупике, а люди, которые должны были обеспечивать выполнение этого документа, больше отстаивали интересы частной компании», - сообщил председатель правления ЗЗФ Павел Кравченко.

По словам П. Кравченко, заседание совета «Энергорынка», на котором должен был рассматриваться вопрос реализации постановлений правительства и предоставления сниженных тарифов ферросплавным предприятиям, переносилось 5 раз, а когда состоялось, то решений так и не было принято.

Участники пресс-конференции также указали, что за срыв выполнения правительственного постановления членов совета оптового рынка электроэнергии можно привлечь и к уголовной ответственности.

«И как будут выходить из ситуации по невыполнению постановления Кабмина, непонятно. Минэкономики считает, что все, что от них требовалось, они сделали, НКРЭ считает, что они все сделали, а искать пути выхода ни одни, ни вторые на сегодняшний день не хотят", - добавил присутствовавший на пресс-конференции исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов Сергей Кудрявцев.

Как сообщал УНИАН, 30 августа Президент Украины Виктор Янукович дал письменное поручение Кабмину, в котором потребовал до 1 октября принять меры по «разработке и внедрению справедливых тарифов для крупных электрометаллургических предприятий».

В ответ 1 октября Кабмин принял постановление №912, которым обязал ГП «Энергорынок» в период с 1 октября 2012 года по 1 марта 2013 года продавать Запорожскому и Стахановскому ферросплавным заводам электроэнергию по «оптовой рыночной цене без учета объема дотации для компенсации потерь, связанных с поставкой электрической энергии по регулируемому тарифу».

В настоящее время тариф на электроэнергию для ферросплавных заводов Украины составляет 93 долл. за 1 МВт/ч, в то время как иностранные конкуренты украинских ферросплавных предприятий работают по тарифам, находящимся в пределах от 20 долл. до 65 долл. за 1 МВт/ч.

В 2011 году Запорожский ферросплавный завод получил чистый убыток в размере 758,9 млн грн, в то время как в 2010 году завод получил чистую прибыль в размере 105,4 млн грн.

Аналогичная ситуация и со Стахановским ферросплавным заводом, который в 2011 году получил чистый убыток в размере 235,1 млн грн, в то время как 2010 год предприятие завершило с чистой прибылью в 5,5 млн грн.

Убытки Запорожского ферросплавного завода за 11 месяцев текущего года составили 653,27 млн грн, а Стахановского - 241,63 млн грн.

С 1 декабря производство на ЗЗФ и СЗФ остановлено.