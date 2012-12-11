Госбюджет понесет большие потери из-за остановки ферросплавных заводов - руководители предприятий

Государственный бюджет Украины и местные бюджеты понесут значительные потери из-за вынужденной остановки Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов в связи с невыполнением Советом оптового рынка электроэнергии распоряжения Президента Украины и двух постановлений Кабмина по установлению экономически обоснованных тарифов на электроэнергию для ферросплавной отрасли.

Об этом УНИАН сообщили руководители Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов.

«Когда я провожу элементарные экономические расчеты, то невооруженным глазом становятся видны существенные потери для Украины, Запорожского региона. У меня складывается впечатление, что многие государственные структуры не могут оценить значение завода», - сказал председатель правления Запорожского ферросплавного завода (ЗЗФ) Павел Кравченко.

При этом П. Кравченко отметил, что потери городского бюджета из-за невыплаты предприятием пенсионных отчислений, а также налогов на доходы физлиц составят 112,21 млн грн в год. Завод будет вынужден отказаться от приобретения электроэнергии на сумму 758,37 млн грн в год. Также председатель правления ЗЗФ подчеркнул, что предприятие закупает импортное сырье на 285 млн грн (руда и электродная масса), при этом уплачивает 48 млн грн пошлин. Из-за остановки ЗЗФ госбюджет лишится данной суммы.

«Также значительные потери понесет железная дорога, так как оплата ж/д тарифа предприятием при перевозках сырья и готовой продукции составляет 85 млн грн в год, в том числе НДС – 14 млн грн», - отметил П. Кравченко.

Всего годовая сумма НДС, уплачиваемая предприятием, по словам руководителя ЗЗФ, составляет 624 млн грн.

"Если бы было реализовано постановление правительства, то мы бы уже на сегодняшний день увеличили производство продукции на 20%, повысили бы до 60% уровень загрузки производственных мощностей. А так сегодня уволены 1400 человек и еще 2000 оказались под угрозой сокращения", - подчеркнул П. Кравченко.

Заместитель председателя правления Стахановского ферросплавного завода (СФЗ) Денис Сысуев добавил, что СЗФ при нормальной загрузке мощностей потребляет около 1 млрд кВт/ч в год, уплачивая ежегодно 44-45 млн грн налогов и расходуя 500-600 млн грн на закупку сырья (кокс, стружка и т.д.), а также 18 млн грн в год за железнодорожные перевозки.

Как сообщал УНИАН, цена на электроэнергию с 2010 года выросла на 76%, в то время как цены ферросплавов на мировом рынке снизились на 20%.

При этом руководители предприятий обращают внимание на то, что чиновники не выполнили распоряжение Президента Виктора Януковича и два постановления правительства, предписывавшие Совету оптового рынка электроэнергии установить экономически обоснованные тарифы на электроэнергию для ферросплавной отрасли.

В настоящее время тариф на электроэнергию для ферросплавных заводов Украины составляет 93 долл. за 1 МВт/ч, в то время как иностранные конкуренты украинских ферросплавных предприятий работают по тарифам в пределах от 20 до 65 долл. за 1 МВт/ч.

В 2011 году Запорожский ферросплавный завод получил чистый убыток в размере 758,9 млн грн, тогда как в 2010 году чистая прибыль завода составила 105,4 млн грн.

Аналогичная ситуация и со Стахановским ферросплавным заводом, который в 2011 году получил чистый убыток в размере 235,1 млн грн, тогда как 2010 год предприятие закончило с чистой прибылью 5,5 млн грн.

Убытки Запорожского ферросплавного завода за 11 месяцев текущего года составили 653,27 млн грн, а Стахановского - 241,63 млн грн.

С 1 декабря производство на ЗЗФ и СЗФ остановлено.