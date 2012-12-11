Кременчугский сталелитейный завод приостановил работу до 15 декабря

Кременчугский сталелитейный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) приостановил работу до 15 декабря, сообщили УНИАН в профкоме предприятия.

На предприятии уточнили, что данное решение связано с приостановкой поставок некоторых видов продукции предприятия в Российскую Федерацию.

«На днях российское федеральное учреждение "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" приостановило действие сертификатов соответствия на рамы боковые тележек грузовых вагонов и рамы боковые. Это основные виды продукции, которые производятся на КСЗ. После приостановления сертификатов предприятие готовую продукцию отгружало на склад, а теперь решило приостановить работу», - сообщили на предприятии.

Также в профкоме отметили, что в среду, 12 декабря, на завод приедет комиссия из России, которая уточнит все требования к производственному процессу, которые предприятие должно выполнить.

«Только после этого мы сможем вернуть сертификат и начать работать. Пока приказ по предприятию о приостановлении работы - до 15 декабря», - сказали в профкоме.

Как сообщал УНИАН, ранее "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" приостановил Кременчугскому сталелитейному заводу действие сертификатов соответствия на рамы боковые тележек грузовых вагонов и рамы боковые. Приостановлению действия сертификата соответствия предшествовал внеплановый инспекционный контроль предприятия со стороны России.

Справка УНИАН. ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.

Кременчугский сталелитейный завод в 2011 году сработал с убытком 21,465 млн грн, тогда как в 2010 году предприятие получило чистую прибыль в размере 21,367 млн грн.