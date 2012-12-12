На Криворожском горно-обогатительном комбинате обрушилась крыша

В Кривом Роге Днепропетровской области на территории ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат» в цехе производства окатышей № 2 (размер здания 180х180х30м) произошло разрушение части железобетонной крыши на площади 4800 кв. м.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, обрушение произошло 11 декабря в 19.30.

Жертв и пострадавших нет.

Технологический процесс в цеху приостановлен. Причины разрушения устанавливаются.

Справка УНИАН. ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат» – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с завершенным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. Годовая производственная мощность комбината составляет более 13,3 млн.тонн железорудного концентрата и свыше 11 млн.тонн окатышей.

СевГОК входит в Горнорудный дивизион Группы «Метинвест».