Украина выиграла в Гааге дело по иску компании «Naftrac Limited»

Арбитражный суд Постоянной палаты Третейского суда в г. Гаага полностью отказал компании «Naftrac Limited» в удовлетворении денежных требований к государству Украина в размере около 185 млн долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции со ссылкой на Департамент судебной работы Минюста.

Арбитражное рассмотрение дела продолжалось с 2009 года и касалось вопросов, связанных с выполнением Украиной ее международных обязательств по Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 года и Киотскому протоколу к ней 1997 года. Компания «Naftrac Limited» судилась с Государственный агентством экологических инвестиций Украины. Истец требовал компенсацию в связи с нарушением его прав как инвестора на общую сумму около 185 млн долл., а также определение количества единиц выбросов парниковых газов, которые должны быть перечислены на его счет.

Как говорится в сообщении, 4 декабря 2012 года Арбитражный суд Постоянной палаты Третейского суда в г. Гаага вынес окончательное решение по делу по иску компании «Naftrac Limited» к Государственному агентству экологических инвестиций Украины.

По результатам арбитражного производства компании «Naftrac Limited» полностью отказано в удовлетворении денежных требований к государству Украина в размере около 185 млн долл., а требование о перераспределении единиц выбросов парниковых газов удовлетворено в минимальном объеме.

Кроме того, Арбитражный суд полностью отказал компании «Naftrac Limited» в присуждении в ее пользу каких-либо расходов по делу.

Правовая позиция Государственного агентства экологических инвестиций Украины была представлена международной юридической фирмой «White & Case LLP», Украинской иностранной юридической коллегией (Укринюрколлегия) и Министерством юстиции Украины.