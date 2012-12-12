В Украине производство автомобилей и автобусов сократилось на 24%

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-ноябре 2012 года, по оперативным данным профильной ассоциации «УкрАвтоПром», сократилось до 72,790 тыс. единиц, что на 24% меньше объема производства за аналогичный период 2011 года.

Согласно данным Ассоциации автопроизводителей Украины, производство легковых автомобилей за этот период текущего года в условиях отсутствия господдержки отрасли и слабого автокредитования снизилось на 26% - до 66,622 тыс. единиц, производство коммерческих автомобилей снизилось на 4% - до 2,954 тыс. единиц, а выпуск автобусов - на 5% - до 3,214 тыс. единиц.

В ноябре текущего года производство автотранспортных средств сократилось на 42% по сравнению с ноябрем 2011 года - до 5,707 тыс. единиц.

При этом выпуск легковых автомобилей в ноябре снизился в 1,8 раза и составил 5,127 тыс. единиц, а выпуск коммерческих автомобилей сократился почти на 26% - до 217 единиц.

В свою очередь, выпуск автобусов в ноябре снизился до 363 единиц (без учета ЛАЗа), что на 7% меньше показателя ноября 2011 года.

Крупнейшим в Украине производителем легковых автомобилей в текущем году остается «Запорожский автомобилестроительный завод». По данным «УкрАвтоПрома», за 11 месяцев 2012 года объемы его производства также сократились до 39,961 тыс. единиц с 56,293 тыс. единиц за аналогичный период прошлого года. При этом производство легковых автомобилей на предприятии в январе-ноябре т.г. снизилось до 38,384 тыс. единиц с 54,948 тыс. единиц за 11 месяцев 2011 года, а грузовых - до 909 единиц в 2012 году с 1,116 тыс. единиц в 2011 году. За 11 месяцев т.г. производство увеличилось только в сегменте «автобусы» - до 668 единиц с 229 единиц в январе-ноябре прошлого года.

Согласно имеющимся в распоряжении УНИАН отчетам самого «ЗАЗа», производство предприятием легковых автомобилей за 11 месяцев 2012 года составило 38,697 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» («Запорожский автомобилестроительный завод»), Корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод»).