Ostchem увеличил долю в «Крымском Титане» до 100%

Химический холдинг Ostchem, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, увеличил долю в уставном капитале предприятия «Крымский Титан» (г. Армянск, Крым) до 100% с контрольного пакета в размере 50% + 1 акция.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Соответствующую информацию об изменениях в реестре собственников ценных бумаг ЧАО «Крымский Титан» получило 11 декабря.

В пресс-службе Фонда государственного имущества Украины сообщили, что Ostchem приобрел контрольный пакет акций "Крымского Титана" в размере 50% + 1 уставного капитала за 677,6 млн грн.

Как отметили в ФГИУ, компании Ostchem Ostchem было предложено приобрести контрольный пакет "Крымского Титана", поскольку она является соучредителем данного ЧАО. Ранее была проведена оценка данного пакета, в результате чего 50% + 1 акция предприятия были оценены в 677,6 млн грн.

В ФГИУ также сообщили, что Ostchem Germany GmbH перечислила уже всю сумму за приобретенный пакет акций предприятия.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в июле 2012 года принял решение о передаче 100% акций Публичного акционерного общества «Государственная холдинговая компания «Титан Украины» Фонду государственного имущества для последующей продажи акций «ГАК «Титан», ЧАО «Крымский Титан» и ПАО «Сумыхимпром» и ликвидации ГХК.

Справка УНИАН. ЧАО «Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

Украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию ФИРТАШУ принадлежит Группа компаний Group DF, которая владеет 90% акций компании OstChem Holding AG.