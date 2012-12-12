«Богдан» за 11 месяцев сократил производство на 32%

Корпорация "Богдан", один из крупнейших украинских производителей автомобилей, за январь-ноябрь 2012 года сократила производство автотранспорта до 13,274 тыс. штук с 19,477 тыс. за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

В частности, производство легковых автомобилей за 11 месяцев упало на 36,3% - до 11,942 тыс. единиц.

Вместе с тем, производство автобусов и троллейбусов за указанный период выросло более чем в 3 раза — до 491 единицы. Также за указанный период увеличились объемы производства коммерческих автомобилей — до 841 единицы с 573 единиц в январе-ноябре 2011 года.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. На первом этапе корпорацию контролировал Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана» и группы украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.

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