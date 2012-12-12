Почти 40% детских игрушек на рынке Украины содержат токсичные металлы - исследование

38% детских игрушек, приобретенных на рынке Украины, содержат токсичные металлы.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования, которые представила сегодня на пресс-конференции в УНИАН координатор тематического направления «Химическая безопасность» Всеукраинской экологической общественной организации «МАМА-86» Ольга Цигулева.

По ее словам, организация занимается соответствующими исследованиями с 2008 года. Конкретный проект «Химическая безопасность игрушек для детей» при поддержке международных неправительственных организаций стартовал в сентябре 2012 года в шести странах региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. В рамках проекта состоялось широкомасштабное тестирование на содержание шести токсичных элементов (свинец, ртуть, кадмий, сурьма, мышьяк, хром) в товарах для детей, приобретенных случайным путем в магазинах и на рынках Минска, Еревана, Алматы, Бишкека, Москвы, Волгограда, Сочи, Коломны и Киева. Соответствующие тестовые измерения проводились с помощью рентгенофлюоресцентного анализатора. Закупленные в указанных странах игрушки были доставлены для этого в единую лабораторию, которая находится в Армении, рассказала О.Цигулева.

Таким образом, как проинформировала О.Цигулева, из 50 игрушек, приобретенных в Украине, 19 содержат токсичные металлы (38%), а именно: 7 образцов содержали сверх допустимой нормы свинец; 10 образцов – сурьму, 5 – мышьяк, 1 образец – ртуть. Кроме того, 5 образцов содержали более одного токсичного металла. Установлено, что из двух игрушек отечественного производства одна – чистая, вторая – содержит сурьму.

Как отметила О.Цигулева, в целом в ходе исследования было протестировано 569 образцов игрушек, причем 80% из них оказались товарами, импортированными из Китая. Результаты тестирования показали, что в 164 образцах (29%) содержался по крайней мере один токсичный металл из шести, а в 405 образцах – токсичных металлов не было обнаружено или их содержание не превышало пределов стандартов.

В то же время она подчеркнула, что несоответствие стандартам было выявлено и в игрушках, изготовленных в странах Евросоюза. Как отметила специалист, такой факт поднимает еще одну серьезную проблему: маловероятно, что такие товары можно найти на рынках ЕС – из-за высокого содержания вредных металлов они запрещены на внутреннем рынке, однако в Украину спокойно импортируются.

В свою очередь, начальник управления рыночного надзора Госпотребинспекции Сергей Кияниченко сообщил, что в период с августа текущего года проверкой выявлено, что в целом около 60% из протестированных игрушек, которые находились в торговой сети Украины, не отвечают стандартам и требованиям, установленным к детскому ассортименту.

«В целом проверено более 255 тыс. игрушек на сегодняшний день и забраковано Государственной инспекцией по вопросам защиты прав потребителей 154 тыс. То есть это составляет 60% общего количества проверенной продукции», - сказал он.

По его словам, к нарушителям приняты соответствующие санкции – штрафы, изъятие товара, запрещение торговли.

С.Кияниченко назвал проблему с реализацией в Украине детских товаров, которые вредят здоровью малышей, не просто актуальной, а «кровоточащей».

По его словам, сложно сказать, какой процент соответствующих товаров удается контролировать по качеству, поскольку в настоящее время не ведется статистика объемов рынка. Вопросом, как именно опасные игрушки попадают в нашу страну, занимается прокуратура и правоохранительные органы.

Он также отметил, что наличие сертификата на товар не всегда гарантирует его безопасность, но отсутствие такого документа являются основной причиной для родителей принять решение, чтобы отказаться от покупки.

Специалисты советуют при выборе игрушек обращать внимание на наличие, кроме сертификата соответствия товара требованиям евростандартов, знака «трилистника» с цифрами внизу, удостоверяющего качество, и отметок ГСТУ (или ГОСТ), ISO, маркировки CE (аббревиатура фр. Conformité Européenne - европейское соответствие). Также советуют покупать игрушки не на стихийных рынках, а в супермаркетах и специализированных магазинах, что увеличит шансы купить безопасную для здоровья ребенка игрушку.