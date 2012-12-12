Эксперт называет губительным законопроект об акцизе на импорт машинокомплектов

Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс в части повышения ставок акцизов на импорт автомобильных кузовов и кабин до 3,5 тыс. евро за штуку, подготовленный Минфином и опубликованный на сайте министерства, может привести к закрытию автозаводов.

Об этом УНИАН заявил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

«С точки зрения импортеров, которые платят полный объем платежей при импорте готовых автомобилей, это (принятие законопроекта о повышении акциза на машинокомплекты - УНИАН), может, и было бы выгодно. Однако на самом деле все не так просто. При введении акциза в 3,5 тыс. евро за кузов, нет резона ввозить машинокомплект - дешевле ввезти собственно автомобиль, поскольку платежи по импорту готового автомобиля составляют в среднем 900 – 1900 долларов за штуку. Но при этом придется закрыть работающий сборочный завод, уволить людей, сократить рабочие места», - отметил эксперт.

По его словам, ставки акцизов, предлагаемые Минфином, несправедливы и взяты с потолка. А сам законопроект выглядит, как попытка устроить конкурентные разбирательства автозаводов между собой. «В Украине нет автопрома, нет чисто украинского автомобиля. Есть корейские или китайские автомобили, которые здесь собираются, но украинского автомобиля – нет. А сейчас, когда появился этот законопроект, все выглядит так, будто один завод хочет уничтожить другой завод», - сказал О.Назаренко.

Напомним, проект закона о введении акцизов на импорт машинокомплектов был опубликован на сайте Минфина сегодня. Согласно пояснительной записке к законопроекту, повышение акцизного налога на кузова сделает агрегатный импорт легковых автомобилей экономически нецелесообразным. Документ предлагает уравнять акцизные ставки на импорт кузовов на уровне 3,5 тыс. евро за штуку со 109 евро за новый кузов и 436 евро за использованный. "По данным таможенной статистики, импорт кузовов в прошлом году составил 22 тыс. при объеме платежей по акцизному налогу всего 28 млн грн. Значительный удельный вес импорта - это оформление разобранных на агрегаты готовых легковых автомобилей с целью сознательного уклонения от полного налогообложения, которые затем собираются на территории Украины, регистрируются в органах Государственной автомобильной инспекции МВД Украины и классифицируются как готовые транспортные средства», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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