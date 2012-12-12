С начала декабря метпредприятия Украины снизили среднесуточное производство почти на 15%

Металлургические предприятия Украины за 10 суток декабря т.г. снизили среднесуточное производство металлопроката в сравнении с аналогичным показателем за ноябрь на 14,9% - до 68,7 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

Среднесуточное производство стали сократилось на 7,4% - до 83 тыс. тонн, чугуна - на 5,1% - до 76,9 тыс. тонн.

По состоянию на 1 декабря 2012 г. на метпредприятиях в работе находилось 27 из 36 доменных печей (75%), 19 из 21 конвертеров (90%), 8 из 16 мартеновских печей (50%) и 5 из 15 электропечей (33%).

В ноябре металлурги увеличили по сравнению с октябрем 2012 г. производство общего проката на 5,1% - до 2,422 млн тонн, стали - на 5,5% - до 2,687 млн тонн, чугуна - на 2,3% - до 2,431 млн тонн.

За январь-ноябрь 2012 г. производство общего проката в Украине сократилось в сравнении с январем-ноябрем 2011 г. на 8% - до 26,669 млн тонн, стали - на 7% - до 29,828 млн тонн, чугуна – на 1% - до 26,171 млн тонн.