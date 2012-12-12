Россия отдала свой крупнейший автозавод "Автоваз" международной корпорации Renault-Nissan

Глобальный альянс Renault-Nissan получит контроль над российским автогигантом Автовазом через два года, чтобы к 2016 году занять 40 процентов авторынка России, сообщает Reuters.

В среду партнеры договорились о создании совместного предприятия Alliance Rostec Auto BV, которое будет владеть 74,5% Автоваза к 2014 году.

Renault-Nissan инвестирует в СП 23 млрд рублей (742 млн долл.) и имеющиеся у нее акции, чтобы к 2014 году владеть 67,13% акций компании. Доля госкорпорации Ростехнологии, которые внесут только свой пакет акций, составит 32,87%.

Французский Renault, сейчас владеющий 25% Автоваза, внесет в СП свои акции и еще около 11,3 млрд рублей (366 млн долл.), а его партнер по альянсу Nissan впервые станет владельцем доли в Автовазе, инвестировав в СП 11,7 миллиарда рублей (376 млн долл.).

На эти деньги к 2014 году СП выкупит все акции Автоваза, принадлежащие Sberbank CIB (бывшая Тройка Диалог).

"Сделка (выкупа акций у Sberbank CIB) ограничена соответствующими предварительными условиями, которые должны быть точно соблюдены", - говорится в сообщении партнеров, однако суть этих условий не раскрывается.

Ранее источники Reuters рассказывали, что новое совместное предприятие будет покупать акции Автоваза в три этапа: в декабре 2012, в июле 2013 и в июне 2014 года, при этом максимальный платеж придется на июль 2013 года.

В результате сделки альянс получит эффективный контроль над 50,1% Автоваза, а Ростех снизит свою долю в автопроизводителе до 24,5 с нынешних почти 30%.

По словам соруководителя Sberbank CIB Рубена Варданяна, сделка не предусматривает оферту миноритариям на выкуп их акций из-за ее структуры. "Это сложение пакетов акционеров в СП, там нет выкупа".

КУРС НЕ ПОМЕНЯЛСЯ

Построенный еще в 70-е годы прошлого века с помощью итальянского автоконцерна Fiat, Автоваз несколько десятилетий пользовался привилегиями монопольного производителя массовых автомобилей для советских граждан.

Однако после того, как на российский рынок пришли иномарки, завод, выпускающий дорогие устаревшие автомобили низкого качества, стал стремительно терять свою долю.

На помощь пришла Renault, купившая 25% автогиганта за 660 млн евро накануне кризиса в 2008 году. Президент РФ Владимир Путин, еще на посту премьера сказал, что Renault "попала", "задорого" купив блокпакет Автоваза, однако альянс не испугался убытков, сделав ставку на посткризисный рост российского рынка.

Альянс как новый собственник не планирует менять менеджмент Автоваза, а также намерен избавляться от автомобилей под брендом Lada, который занимает очень важное место в линейке альянса на российском рынке.

По итогам 11 месяцев альянс Renault-Nissan-Автоваз занимает на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей долю в 30,5% с продажами 817.390 штук.

Сейчас Renault-Nissan выпускает автомобили на двух заводах - Renault на московском Автофрамосе и Nissan на заводе в Санкт-Петербурге общей мощностью более 200 тыс. автомобилей в год. К 2016 году Автоваз намерен выпускать около 1 млн машин в год.

МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ АВТОВАЗ

Во вторник Автоваз уже объявил о начале производства в Тольятти первого автомобиля под брендом альянса - Nissan Almera.

Автомобиль будет выпускаться на новой линии мощностью 380.000 автомобилей в год и стоимостью 400 млн евро, смонтированной в Тольятти на деньги всех трех партнеров.

На этот же конвейер, где уже выпускается Lada Largus на платформе B0 (Logan), во второй половине 2013 года должна будет встать первая модель Renault (обновленный Logan).

Кроме того, Nissan и Автоваз подписали в среду соглашение о разработке и подготовке производства автомобилей под бюджетным брендом Datsun, начало выпуска которых, по словам партнеров, намечено на первую половину 2014 года.

Автомобиль разрабатывается совместно инженерами Автоваза и Nissan, "дизайн и общая стилистика автомобилей созданы дизайн-центром Nissan в Японии", говорится в сообщении компании.

Однако Datsun, как уже говорили Рейтер источники на заводе, будет иметь тольяттинские корни: автомобиль будет выпускаться на платформе 2190, на которой сейчас выпускаются вазовские Lada Kalina и Granta.

Ранее менеджеры Nissan заявляли, что к 2016 году компания планирует довести производство Datsun в РФ до 100.000 авто в год.