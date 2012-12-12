«Запорожсталь» инвестировала в модернизацию производства 140 млн грн

Одно из крупнейших металлургических предприятий - комбинат «Запорожсталь», входящий в горно-металлургическую группу "Метинвест", инвестировал в модернизацию производства 140 млн грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия, со ссылкой на информацию гендиректора Ростислава Шурмы.

«На поддержание четкой и слаженной работы оборудования за последние четыре месяца этого года мы затратили порядка 140 млн грн», — отметил гендиректор Р.Шурма.

Согласно сообщению, 20 млн грн было потрачено на капитальный ремонт доменной печи №5.

«В результате ремонта заменили основной распределительный аппарат — комплекс бесконусного загрузочного устройства», - сказано в сообщении.

Кроме этого отремонтированы воздухонагреватели печи, пылеуловители, а также проведена реконструкция главного желоба.

В сообщении также сказано, что новая конструкция и каркас желоба укреплены современными наливными огнеупорными массами производства компании Terres Refractaires du Boulonnais (Франция), что позволит снизить потери чугуна до 10 тыс. тонн чугуна в год.

Как сообщал УНИАН, в конце лета гендиректор «Запорожстали» Ростислав Шурма обещал активизировать модернизацию комбината. По его словам, комбинат намерен провести до конца года работы по техперевооружению, инвестировав более 40 млн долл.

30 июля горно-металлургическая группа «Метинвест», основным акционером которой являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%), объявила о выкупе контрольного пакета акций ОАО «Запорожсталь».

В тот же день вместо Виталия Сацкого, который руководил предприятием свыше 26 лет, исполняющим обязанности гендиректора комбината был назначен Р.Шурма.

Ранее он занимал пост заместителя директора металлургического дивизиона группы "Метинвест".

«Запорожсталь» 2011 г. завершила с чистым убытком 124,084 млн грн, тогда как за 2010 г. предприятие получило прибыль в размере 241,166 млн грн.