Украинские КХЗ в январе-ноябре увеличили импорт углей для коксования на 10%

В январе-ноябре 2012 г. украинские коксохимические заводы увеличили по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. объемы импорта углей для коксования на 10% - до 10,44 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

В ноябре импорт углей вырос по сравнению с октябрем т. г. на 3,8% - до 830 тыс. тонн.

По данным «Металлургпрома», поставки украинских углей для коксования на отечественные КХЗ за январь-ноябрь 2012 г. сократились относительно января-ноября 2011 г. на 14% - до 13,75 млн тонн. В ноябре поставки углей выросли на 9% относительно октября т.г. – до 1,2 млн тонн.

Всего за 11 месяцев на украинским КХЗ поставлено 24,2 млн тонн углей для коксования - на 5% меньше аналогичного показателя 2011 г.

За 11 месяцев 2012 г. объемы импорта кокса увеличились по сравнению с 11 месяцами прошлого года в 2,4 раза - до 327 тыс. тонн.

В ноябре данный показатель вырос относительно октября на 50% - до 90 тыс. тонн. Весь объем кокса импортирован ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

За 11 месяцев 2012 г коксохимы поставили металлургам 13,12 млн тонн кокса - на 3% меньше по итогам 11 месяцев прошлого года. Это составляет 97% от расчетной балансовой потребности металлургических предприятий.