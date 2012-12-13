Обсуждать пересмотр пошлин с Украиной согласились около 30 членов ВТО

Около 30-ти членов Всемирной торговой организации согласились проводить переговоры с Украиной по пересмотру размера действующих пошлин при взаимной торговле.

Об этом УНИАН сообщил правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий.

«От более 20 стран уже пришли подтверждения о согласии проводить переговоры. Эти подтверждения еще поступают. Всего будет около 30 стран, с которыми мы такие переговоры будем проводить. Я думаю, что большинство тех, кого это касается, захотят провести консультации или переговоры», - сказал В.Пятницкий.

Он сообщил, что среди стран, согласившихся на переговоры - США, Канада, Бразилия, Австралия, Турция, Норвегия, Мексика, Уругвай, Китай, Япония, Корея и ЕС (согласие в целом от ЕС).

В.Пятницкий также уточнил, что непосредственно переговоры будут проходить в течение 2 месяцев, однако в случае необходимости они могут быть продолжены.

«Переговоры будут проводиться столько, сколько необходимо, но как минимум - 2 месяца. С некоторыми странами есть одна-две переговорные позиции, и переговоры можно провести в срок, а с некоторыми странами таких позиций достаточно много. Возможно, придется продолжить переговоры», - сказал В.Пятницкий.

Как сообщал УНИАН, Украина 12 сентября обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. В течение 3-х месяцев члены ВТО могли подтвердить свою заинтересованность в проведении таких переговоров, и в течение 2-х месяцев эти переговоры должны быть проведены.

Обращение Украины вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке к вступлению в Таможенный союз.

29 ноября страны – участники Совета ВТО по торговле товарами, включая США, государства ЕС и Китай, призвали Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифов. В ответ Украина заявила, что не намерена отзывать заявку, поскольку она подана в соответствии с правилами ВТО (ст. XXVIII ГАТТ-94)

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще 3-х лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.

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