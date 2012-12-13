Evraz разделил горнодобывающий дивизион на рудный и угольный

Evraz plc разделил свой горнодобывающий дивизион на две части - "Руда" и "Уголь", говорится в сообщении компании.

Решение об организационных и кадровых изменениях в руководстве управляющей компании ООО "ЕвразХолдинг" было принято для оптимального разграничения функций и повышения эффективности управления ключевыми продуктовыми группами.

Руководителем дивизиона "Руда" назначен вице-президент по крупным проектам Evraz Марат Атнашев. В новой должности он будет совмещать руководство блоком крупных проектов и руководство дивизионом, в состав которого войдут рудные предприятия Evraz, расположенные в России ("Евраз Качканарский ГОК", "Евраз Высокогорский ГОК", "Евразруда"). Атнашев будет отвечать за осуществление общего планирования и оперативного руководства деятельностью дивизиона. Управление проектами разработки угольных месторождений передано в дивизион "Уголь".

Руководителем дивизиона "Уголь" назначен Сергей Степанов. В зону его ответственности будет входить осуществление общего планирования и оперативного руководства деятельностью дивизиона, а также разработка, внедрение и контроль за реализацией программ развития предприятий, входящих в состав дивизиона, передает РИА "Новости" со ссылкой на ПРАЙМ.

Evraz - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и ЮАР. Компания входит в состав 20 крупнейших сталелитейных предприятий мира по производству стали, объем производства которой в 2011 году вырос на 3% и составил 16,8 миллиона тонн. В 2011 году Evraz продал 15,5 миллиона тонн стального проката. Собственный горнодобывающий бизнес обеспечивает значительную часть внутренних потребностей группы в железной руде и коксующемся угле.