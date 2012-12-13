Украинские ферросплавные заводы вложили в модернизацию производства свыше 1 млрд грн

Крупнейшие ферросплавные заводы – Запорожский (ЗЗФ) и Стахановский (СФЗ) заводы, вложившие в модернизацию производства свыше миллиарда гривен, соответствуют лучшим мировым стандартам, однако вынуждены остановиться из-за отказа Совета «Энергорынка» установить экономически обоснованные тарифы на электроэнергию.

Об этом УНИАН заявили руководители ферросплавных заводов.

«Сегодня ферросплавные заводы являются одними из передовых. Наши товары продаются на рынке Западной Европы, т.е. товары нашего производства спокойно продаются без всяких ограничений на рынках Западной Европы, чего нельзя сказать о металлургических предприятиях», - отметил глава правления ЗЗФ Павел Кравченко.

По словам П.Кравченко, на заводе существует программа модернизации, рассчитанная на 5 лет. Согласно программе, в 2007 году была закончена реконструкция одного из цехов.

«Этот цех на сегодняшний момент, можно назвать один из самых передовых, он делает сплавы, которые ни в Европе, ни в мире не делаются», - подчеркнул Кравченко, добавив, что в 2008 году было закончено газоочистку известкового участка, а на протяжении 2008-2009 годов частично реконструировано цеха на сумму около 1 млрд грн.

В 2010 в 2011, по словам П.Кравченко, было запущено две печи, которые не имеют аналогов в мире.

«Это одна из передовых технологий», - уточнил директор.

В свою очередь заместитель главы правления СФЗ Денис Сысуев отметил, что, сколько бы ферросплавные заводы не вкладывали в модернизацию производства, главным для предприятий является цена на электроэнергию, несмотря на то, что норма расхода электроэнергии Запорожского и Стахановского заводов на тонну продукции целиком соответствует мировым стандартам.

В качестве примера Д.Сысуев назвал аналогичные заводы Македонии, Норвеги и Франции.

«В Норвегии – это передовой завод, значит, мы находимся по уровню потребления на уровне норвежского завода, французского», - сказал Д.Сысуев.

Как сообщал УНИАН, 30 августа Президент Украины Виктор Янукович дал письменное поручение Кабмину, в котором потребовал до 1 октября принять меры по «разработке и внедрению справедливых тарифов для крупных электрометаллургических предприятий».

В ответ 1 октября Кабмин принял постановление №912, которым обязал ГП «Энергорынок» в период с 1 октября 2012 года по 1 марта 2013 года продавать Запорожскому и Стахановскому ферросплавным заводам электроэнергию по «оптовой рыночной цене без учета объема дотации для компенсации потерь, связанных с поставкой электрической энергии по регулируемому тарифу».

В настоящее время тариф на электроэнергию для ферросплавных заводов Украины составляет 93 долл. за 1 МВт/ч, в то время как иностранные конкуренты украинских ферросплавных предприятий работают по тарифам, находящимся в пределах от 20 долл. до 65 долл. за 1 МВт/ч.

В 2011 году Запорожский ферросплавный завод получил чистый убыток в размере 758,9 млн грн, в то время как в 2010 году завод получил чистую прибыль в размере 105,4 млн грн.

Аналогичная ситуация и со Стахановским ферросплавным заводом, который в 2011 году получил чистый убыток в размере 235,1 млн грн, в то время как 2010 год предприятие завершило с чистой прибылью в 5,5 млн грн.

Убытки Запорожского ферросплавного завода за 11 месяцев текущего года составили 653,27 млн грн, а Стахановского - 241,63 млн грн.

С 1 декабря производство на ЗЗФ и СЗФ остановлено.

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