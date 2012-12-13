Украинские метпредприятия в январе-ноябре увеличили импорт железорудного сырья на 91%

Метпредприятия Украины за 11 месяцев 2012 г. увеличили по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. импорт железорудного сырья (ЖРС) на 91% - до 2,43 млн тонн. Об этом УНИАН сообщили в ассоциации горнорудных предприятий «Укррудпром».

В частности, из Российской Федерации импортировали за указанный период железорудное сырье Алчевский меткомбинат (около 1,802 млн тонн), Днепровский меткомбинат им. Дзержинского (251 тыс. тонн), меткомбинат им. Ильича (134,1 тыс. тонн), меткомбинат «Азовсталь» (145 тыс. тонн), «Запорожсталь» (89 тыс. тонн). Другие метпредприятия Украины завезли по импорту 7,3 тыс. тонн ЖРС.

По данным «Укррудпрома», в январе-ноябре украинские горнодобывающие предприятия реализовали 63,33 млн тонн продукции – на 3,5% меньше аналогичного периода прошлого года. На экспорт отгружено 31,892 млн тонн железорудной продукции, что на 2,4% больше. Объем поставок на внутренний рынок сократился на 8% - до 31,438 млн тонн. В частности, поставки металлургическим предприятиям снизились на 9% - до 30,649 млн тонн.

В ноябре украинские ГОКи уменьшили по сравнению с октябрем 2012 г. реализацию ЖРС на 2,5% - до 5,435 млн тонн. По сравнению с ноябрем 2011 г. этот показатель снизился на 10%.

По данным «Укррудпрома», на 1 декабря 2012 г. на складах предприятий ассоциации накопилось более 1,289 млн тонн железорудной продукции. С начала года объемы остатков на складах в целом сократились на 84 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине за 11 месяцев 2012 г. производство железорудного концентрата увеличилось на 1%, - до 60,769 млн тонн, производство руды осталось на уровне аналогичного показателя прошлого года.

Производство агломерата выросло на 2% - до 39,138 млн тонн. Производство окатышей за январь-ноябрь сохранилось на уровне 11 месяцев 2011 г. - до 20,348 млн тонн.

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