И.о. гендиректора "АвтоКрАЗа" назначен экс-руководитель Полтавского автоагрегатного завода
Исполняющим обязанности генерального директора входящего в состав финансово-промышленной группы "Финансы и Кредит" предприятия "АвтоКрАЗ" назначен Роман Черняк вместо Сергея Сазонова.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "АвтоКрАЗа".
В пресс-службе уточнили, что вакансия возникла в связи с переходом генерального директора «АвтоКрАЗа» Сергея Сазонова на должность председателя наблюдательного совета ПАО «АвтоКрАЗ».
Роман Черняк до этого руководил Полтавским автоагрегатным заводом.
Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основных моделей и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.
В 2011 году предприятие увеличило промпроизводство на 7%, произведя 1071 единиц автомобилей и сборочных автокомплектов.
Полтавский автоагрегатный завод – единственное в Украине и одно из крупнейших в СНГ специализированное предприятие по производству тормозной аппаратуры, предназначенной для грузовых автомобилей типа КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, прицепов и полуприцепов, автобусов, троллейбусов и специальной автотехники. Кроме того, предприятие производит пневмоаппараты для технологического оборудования (блоков подготовки воздуха, пневмораспределителей и электропневмоклапанов) и товаров народного потребления. Предприятие контролируется группой «Финансы и кредит».
Финансово-промышленная группа "Финансы и Кредит" подконтрольна украинскому бизнесмену Константину Жеваго.