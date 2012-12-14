И.о. гендиректора "АвтоКрАЗа" назначен экс-руководитель Полтавского автоагрегатного завода

Исполняющим обязанности генерального директора входящего в состав финансово-промышленной группы "Финансы и Кредит" предприятия "АвтоКрАЗ" назначен Роман Черняк вместо Сергея Сазонова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "АвтоКрАЗа".

В пресс-службе уточнили, что вакансия возникла в связи с переходом генерального директора «АвтоКрАЗа» Сергея Сазонова на должность председателя наблюдательного совета ПАО «АвтоКрАЗ».

Роман Черняк до этого руководил Полтавским автоагрегатным заводом.

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основных моделей и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2011 году предприятие увеличило промпроизводство на 7%, произведя 1071 единиц автомобилей и сборочных автокомплектов.

Полтавский автоагрегатный завод – единственное в Украине и одно из крупнейших в СНГ специализированное предприятие по производству тормозной аппаратуры, предназначенной для грузовых автомобилей типа КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, прицепов и полуприцепов, автобусов, троллейбусов и специальной автотехники. Кроме того, предприятие производит пневмоаппараты для технологического оборудования (блоков подготовки воздуха, пневмораспределителей и электропневмоклапанов) и товаров народного потребления. Предприятие контролируется группой «Финансы и кредит».

Финансово-промышленная группа "Финансы и Кредит" подконтрольна украинскому бизнесмену Константину Жеваго.