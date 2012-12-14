Японская «Isuzu Motors Limited» выкупит контрольный пакет акций «Исузу Украина»
18:22, 14 декабря 2012Промышленность
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Антимонопольный комитет Украины разрешил японской компании «Isuzu Motors Limited» выкупить контрольный пакет акций автомобильной компании «Исузу Украина». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.
«Предоставлено разрешение компании «Isuzu Motors Limited» (г. Токио, Япония) на покупку акций ЧАО «Автомобильная компания Исузу Украина» (г. Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании», - сказано в сообщении.
Справка УНИАН. Автомобильная компания «Исузу Украина» специализируется на оптовой торговле новыми и подержанными автомобилями. В ассортименте - грузовые автомобили Isuzu NQR, Isuzu NLR и Isuzu CYZ 51K- самосвал, бетоносмеситель, запасные части Isuzu.
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