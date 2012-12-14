Японская «Isuzu Motors Limited» выкупит контрольный пакет акций «Исузу Украина»

Антимонопольный комитет Украины разрешил японской компании «Isuzu Motors Limited» выкупить контрольный пакет акций автомобильной компании «Исузу Украина». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

«Предоставлено разрешение компании «Isuzu Motors Limited» (г. Токио, Япония) на покупку акций ЧАО «Автомобильная компания Исузу Украина» (г. Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Автомобильная компания «Исузу Украина» специализируется на оптовой торговле новыми и подержанными автомобилями. В ассортименте - грузовые автомобили Isuzu NQR, Isuzu NLR и Isuzu CYZ 51K- самосвал, бетоносмеситель, запасные части Isuzu.