Россия установила рекорд по экспорту оружия

Россия в 2012 году экспортировала оружия и военной техники на рекордные 14 млрд долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

«В текущем году мы выходим на рекордный уровень по экспортным поставкам военной продукции. Их объём превысил 14 млрд долл., то есть план на год перевыполнен», - сказал В.Путин.

При этом он отметил качественные изменения в системе ВТС. По словам Президента РФ, наряду с традиционными поставками современных систем вооружения развиваются новые направления деятельности. В частности, совместное производство продукции военного назначения и исследовательские разработки.

«Такая кооперация с партнёрами позволяет снижать издержки производства, повышать конкурентоспособность нашей продукции и создавать условия для выхода на рынки третьих стран», - сказал В.Путин.

При этом он считает, что РФ всерьёз занялась восстановлением своих позиций на рынке услуг по модернизации и ремонту военной ещё советской техники, что составляет тоже достаточно большой объём заказов.

«Все это позволяет не только сохранить существующий портфель заказов в сфере ВТС, но и рассчитывать на его увеличение. Так, только за текущий год были заключены новые экспортные контракты на сумму свыше 15 млрд долл.», - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что в РФ понимают, что конкурентная борьба в этом сегменте международного рынка очень высокая.

По словам Президента России, чтобы преуспеть в этой борьбе, необходимо работать на опережение, предоставлять российским производителям и разработчикам вооружения больше возможностей для демонстрации их научного и технического потенциала, продвигать информацию о новейших российских достижениях на специализированных выставках.

В.Путин сообщил, что российские оборонные предприятия демонстрируют свою продукцию примерно на двадцати крупнейших выставках, проходящих в разных странах, при том, что в России также сложилась своя система востребованных и авторитетных демонстрационных площадок.

Как сообщал УНИАН, Россия в 2011 году экспортировала оружия на 13,2 млрд долл., увеличив показатель 2010 года на 26%.

Тогда В.Путин отметил, что Россия занимает устойчиво второе место в мире по объёмам продаж специальной техники и вооружений.