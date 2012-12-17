Кременчугский сталелитейный завод возобновил работу

ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) с 15 декабря возобновило работу.

Об этом сообщили УНИАН в профкоме предприятия.

«С 15 декабря мы снова возобновили работу. Сертификат нам пока не вернули, но мы работаем в этом направлении», - сказали в профкоме.

Как сообщал УНИАН, "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" приостановил Кременчугскому сталелитейному заводу действие сертификатов соответствия на рамы боковые тележек грузовых вагонов и рамы боковые. Приостановлению действия сертификата соответствия предшествовал внеплановый инспекционный контроль предприятия со стороны России.

11 декабря завод приостановил работу до 15 декабря в связи с приостановкой поставок некоторых видов продукции предприятия в Российскую Федерацию.

Справка УНИАН. ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.

Кременчугский сталелитейный завод в 2011 году сработал с убытком 21,465 млн грн, тогда как в 2010 году предприятие получило чистую прибыль в размере 21,367 млн грн.