Fitch отмечает высокие риски для украинских поставок стали на рынок Евросоюза

Международное рейтинговое агентство Fitch назвало украинских производителей стали «уязвимыми» на сокращающемся в 2013 году из-за экономического кризиса рынке Евросоюза, говорится в сообщении агентства.

«Сфокусированные на экспорте украинские производители будут в большей степени подвержены влиянию умеренного сокращения потребления стали, ожидаемого в ЕС в 2013 году, по сравнению с российскими производителями», - сообщает рейтинговое агентство в отчете «Металлургическая и горнодобывающая отрасль СНГ: прогноз на 2013 год».

«Высокая доля в производстве стальных полуфабрикатов с более низкой добавленной стоимостью делает украинских производителей уязвимыми в случае снижения спроса в 2013 году», - отмечает агентство.

В то же время, Fitch дает более оптимистический прогноз на следующий год для российских производителей стали. Внутренний спрос продолжит быть более важным для российских производителей в 2013 году, чем экспорт, и в отличие от ситуации в Западной Европе, в связи с чем Fitch ожидает сильный спрос в России. Растущие доходы будут поддерживать строительство и продажи автомобилей, и потребности в замене старых трубопроводов также будут подкреплять хороший спрос.

Крупные производители стали в СНГ будут продолжать иметь высокие коэффициенты загрузки мощностей, так как их денежные затраты в сегменте производства слябов по-прежнему будут на 25%-35% ниже среднего мирового показателя, прогнозирует агентство. В следующем году Fitch ожидает сохранения поддержки рентабельности неинтегрированных компаний по мере снижения относительной цены на сырье для производства стали по сравнению с готовой стальной продукцией.

Как сообщал ранее УНИАН, по оперативным данным, в январе-ноябре 2012 года производство стали в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 7% - до 29,828 млн тонн, а производство готового проката снизилось на 6% - до 24,503 млн тонн.