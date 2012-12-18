Производство проката в Украине за 11 месяцев сократилось на 5% - до 17 млн тонн

Украинские металлургические предприятия в январе-ноябре 2012 года сократили производство проката готового черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 5,1% - до 17,018 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики.

Как сообщает Госстат, в ноябре 2012 года производство проката составило 1,495 млн тонн, что на 1,2% больше показателя предыдущего месяца и на 0,1% меньше показателя ноября 2011 года.

За 11 месяцев текущего года производство проката плоского горячекатаного, в частности, сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 11,6% - до 7,380 млн тонн, а производство прутов и стержней сократилось на 1,5% - до 4,414 млн тонн.

Производство стали без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, сократилось в январе-ноябре 2012 года до 15,395 млн тонн, что на 5,2% меньше аналогичного показателя 2011 года.

Сокращение производства чугуна за 11 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составило 1,3% - до 26,171 млн тонн.

Госстат сообщает, что общий объем производства металлургической продукции в Украине за 11 месяцев текущего года сократился на 4,7% по сравнению с прошлогодним показателем.

В ноябре 2012 года производство металлургической продукции в стране выросло на 0,9% относительно октября 2012 года, а относительно ноября 2011 года сократилось на 2,1%.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

По данным «Металлургпрома», в 2012 г. в Украине планируется сокращение производство проката по сравнению с 2011 г. на 8% – до 29,1 млн тонн.

В 2011 г. в Украине объемы производства общего металлопроката выросли по сравнению с 2010 г. на 3% - до 31,677 млн тонн, стали - на 6% - до 34,689 млн тонн, чугуна - на 6% - до 28,879 млн тонн.