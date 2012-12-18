В Украине производство труб за 11 месяцев сократилось на 6% – до 2,1 млн тонн

Производство металлических труб большого и малого диаметров, а также пустотелых профилей в Украине за 11 месяцев 2012 года снизилось на 6,1% – до 2,071 млн тонн, по сравнению с аналогичным показателем 2011 года, сообщила Государственная служба статистики.

В ноябре 2012 года производство труб снизилось до 161 тыс. тонн труб, что на 13,5% меньше показателя предыдущего месяца и на 19% меньше показателя ноября 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году производство стальных труб в Украине выросло относительно 2010 года на 26% – до 2,213 млн тонн.

Крупнейшими производителями труб в стране являются «Харцызский трубный завод», «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», «Интерпайп Нико-Тьюб», «Интерпайп Новомосковский трубный завод», «Луганский трубный завод» и «Коминмет».

В общем объеме украинского экспорта за 10 месяцев 2012 года доля продаж металлов и металлопродукции сократилась до 27,2%, что на 12,2% меньше показателя аналогичного периода 2011 года.