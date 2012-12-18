Запорожскому заводу ферросплавов для восстановления производства в 2013г. понадобится 300 млн грн

Запорожскому заводу ферросплавов (ЗЗФ), который с 1 декабря 2012 года был вынужден остановить производство из-за отказа совета «Энергорынка» предоставить предприятию экономически обоснованные тарифы на электроэнергию, понадобится 300 млн грн на восстановление производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главный инженер ЗЗФ Николай Ковтун.

«Общая потребность на восстановление производства - 300 млн грн», - сказал Н.Ковтун.

При этом главный инженер уточнил, что остановка завода ударит и по ранее утвержденной программе модернизации предприятия.

Согласно программе, Запорожский ферросплавный завод в 2012-2013 году планировал реконструировать цех №4, установив в нем котлы-утилизаторы.

«В результате у завода появились бы значительные излишки тепла. Это позволило бы отапливать близлежащие районы Запорожья», - уточнил Н.Ковтун.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале декабря руководство Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов обвинило совет государственного предприятия «Энергорынок» в срыве выполнения постановлений правительства об установлении экономически обоснованных тарифов на электроэнергию.

30 августа 2012 г. Президент Украины Виктор Янукович дал письменное поручение Кабмину, в котором потребовал до 1 октября принять меры по «разработке и внедрению справедливых тарифов для крупных электрометаллургических предприятий».

В ответ 1 октября Кабмин принял постановление №912, которым обязал ГП «Энергорынок» в период с 1 октября 2012 года по 1 марта 2013 года продавать Запорожскому и Стахановскому ферросплавным заводам электроэнергию по экономически обоснованным тарифам, однако «Энергорынок» сорвал выполнение правительственных постановлений.

С 1 декабря производство на ЗЗФ и СЗФ остановлено.

В течение 2012 года ферросплавные заводы добивались установления экономически обоснованных тарифов.

В настоящее время тариф на электроэнергию для ферросплавных заводов Украины составляет 93 долл. за 1 МВт/ч, в то время как иностранные конкуренты украинских ферросплавных предприятий работают по тарифам, находящимся в пределах от 20 до 65 долл. за 1 МВт/ч.

В 2011 году Запорожский ферросплавный завод получил чистый убыток в размере 758,9 млн грн, в то время как в 2010 году завод получил чистую прибыль в размере 105,4 млн грн.

Убытки Запорожского ферросплавного завода за 11 месяцев текущего года составили 653,27 млн грн, а Стахановского - 241,63 млн грн.

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