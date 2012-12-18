ЕЭК продлила действие нулевой пошлины на ввоз вагонов до конца 2014 года

Евразийская экономическая комиссия продлила срок действия нулевой ставки ввозной пошлины в отношении отдельных видов ж/д вагонов до 31 декабря 2014 года включительно

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЕЭК, соответствующее решение было принято советом ЕЭК 18 декабря.

Решение о продлении срока действия нулевых пошлин вступает в силу через 30 дней.

Напомним, что в начале 2009 года правительство РФ ввело нулевую пошлину на ввоз в РФ вагонов, предназначенных для движения в составе железнодорожных электропоездов со скоростью не менее 250 километров в час.

Справка УНИАН. ЕЭК создана решением Президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года, как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

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