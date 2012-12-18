Первый Ан-140 передан в эксплуатацию авиации ВМФ России

Самарский авиазавод «Авиакор» (входит в корпорацию "Русские машины") передал приемочной комиссии заказчика украинско-российский самолет Ан-140-100, изготовленный предприятием совместно с авиазаводом «Антонов» в рамках контракта с Министерством обороны РФ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, это первый самолет для авиации Военно-морского флота (ВМФ) и третий по счету - в рамках контракта с Минобороны России. Ранее самолеты по контракту с Министерством обороны направлялись в Военно-воздушные силы РФ.

Как отметил принимавший борт со стороны заказчика полковник Александр Черкашин, данный самолет превосходит имеющиеся на вооружении ВМФ модели по своим летным и техническим характеристикам, включая вместимость пассажиров и дальность полетов, а также позволяет более эффективно решать стоящие перед военно-морскими силами задачи.

Следующий самолет Ан-140, изготовленный по контракту с Министерством обороны, "Авиакор" планирует передать заказчику в феврале 2013 года.

"Сделать первый самолет новой марки сложно, но еще сложнее запустить серийное производство. Реалистичная оценка - выпуск 12-15 машин в год в течение примерно 10 лет. Эти цифры позволят заводу быть рентабельным, прибыльным и эффективно производить эти машины", - сказал председатель совета директоров завода "Авиакор" Сергей Лихарев.

Справка УНИАН: Самолет Ан-140-100 создан и предлагается для замены парка пассажирских самолетов Ан-24 и Як-40 и грузовых Ан-26, Ан-30 и Ан-32. Самолет, рассчитанный на 52 места, представляет собой свободнонесущий высокоплан с прямым крылом большого удлинения трапециевидной формы в плане и однокилевым оперением с неподвижным стабилизатором, установленным на фюзеляже. Лайнер комплектуется двумя турбовинтовыми двигателями ТВЗ-117 ВМА-СБМ1, расположенными в гондолах под крылом.

Высокое расположение двигателей на крыле исключает попадание в них посторонних предметов со взлетной полосы, что в сочетании с пневматиками низкого давления шасси обеспечивает возможность надежной эксплуатации самолета даже на грунтовых взлетно-посадочных полосах.

Первый полёт Ан-140 российской сборки состоялся в августе 2005 года. Самарский авиационный завод "Авиакор" осуществляет серийное производство самолетов Ан-140-100 с 2006 года.

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