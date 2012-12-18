В Украине продолжает падать производство легковых автомобилей: за 11 месяцев - на 26%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-ноябре 2012 года в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования сократилось на 25,8% - до 66,6 тыс. единиц, сообщила Государственная служба статистики Украины.

При этом в ноябре выпуск «легковушек» упал до 5,1 тыс. единиц, что на 21,7% меньше объема производства в предыдущем месяце и на 43,8% меньше показателя ноября 2011 года.

Госстат также сообщает, что производство грузовых автомобилей в стране за одиннадцать месяцев 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 8,2% - до 2 627 единиц, а выпуск автобусов сократился на 9,9% - до 3 057 единиц.

В ноябре выпуск грузовых автомобилей по сравнению с ноябрем 2011 года упал на 21,8% - до 186 единиц, а выпуск автобусов сократился на 32,0% - до 257 единиц.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» («Запорожский автомобилестроительный завод»), Корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод»).

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