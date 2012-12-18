Минобороны до конца лета планирует вывезти на утилизацию все запасы «меланжа»

Украина до конца лета 2013 года планирует вывезти на утилизацию все запасы компонента ракетного топлива «меланж».

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны, сегодня со склада ракетного топлива Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, находящегося вблизи поселка Шевченково в Харьковской области, в Российскую Федерацию отправлены для последующей утилизации 7 специальных железнодорожных цистерн с более чем 380 тоннами "меланжа".

"При условии надлежащей организации мероприятия, мы планируем вывезти оставшийся «меланж» до конца лета 2013 года", – сказал командир склада ракетного топлива Сухопутных войск ВСУ Александр Николаев.

Он напомнил, что вывоз «меланжа» из Украины проходит в рамках реализации совместного проекта ОБСЕ и Украины. Финансовое обеспечение долгосрочного проекта, начатого в 2009 году, полностью взяли на себя страны-доноры: Дания, Испания, Германия, Норвегия, Польша, США, Венгрия, Финляндия, Чехия и Швеция.

В этом году из Харьковской области уже отправлено 2 тыс. тонн «меланжа».

В Минобороны отметили, что по состоянию на 18 декабря 2012 года на складе ракетного топлива Сухопутных войск хранится около 2,3 тысяч тонн «меланжа» и около 150 тонн других опасных веществ.

Справка УНИАН. Для проведения комплекса мероприятий по вывозу «меланжа» с территории Харьковской области страны - доноры ОБСЕ выделили более 2,2 млн евро.