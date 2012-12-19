Запорожский завод ферросплавов через суд требует от НКРЭ выполнить поручение Президента

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) через суд требует от Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере электроэнергетики (НКРЭ), выполнить поручение Президента и постановление правительства, предписывающие комиссии предоставить заводу экономически обоснованные тарифы на электроэнергию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Запорожье председатель правления ЗЗФ Павел Кравченко.

«Мы подали в суд, и уже было заседание суда. Мы пытаемся защитить Президента и Кабинет министров», - сказал он, уточнив, что иск подан в Окружной административный суд Киева.

П.Кравченко отметил, что своими действиями чиновники совета «Энергорынка», заблокировавшие выполнение поручений главы государства и правительства, нивелировали власть в Украине.

По его словам, НКРЭ как государственный регулятор должен был проследить за ситуацией и не дать «Энергорынку» заблокировать поручение Президента и постановления Кабмина.

Председатель правления ЗЗФ в очередной раз обратил внимание на то, что совет «Энергорынка» разрешает продавать электроэнергию за рубеж значительно дешевле, чем она продается отечественным предприятиям. Такие действия чиновников, по мнению П.Кравченко, можно расценивать как экономическую диверсию, поскольку ЗЗФ вынужден остановить работу, вследствие чего потери только городского бюджета из-за невыплаты предприятием налогов и отчислений на доходы физлиц составят 112,21 млн грн в год. Кроме того, значительные убытки понесут смежные предприятия, в частности, железная дорога недополучит около 85 млн грн в год.

Как сообщал УНИАН, 30 августа 2012 г. Президент Украины Виктор Янукович дал письменное поручение Кабмину, в котором потребовал до 1 октября принять меры по «разработке и внедрению справедливых тарифов для крупных электрометаллургических предприятий».

В ответ 1 октября Кабмин принял постановление №912, которым обязал ГП «Энергорынок» в период с 1 октября 2012 года по 1 марта 2013 года продавать Запорожскому и Стахановскому ферросплавным заводам (СЗФ) электроэнергию по экономически обоснованным тарифам, однако «Энергорынок» так и не выполнил правительственное поручение, из-за чего с 1 декабря производство на ЗЗФ и СЗФ остановлено.

В настоящее время тариф на электроэнергию для ферросплавных заводов Украины составляет 93 долл. за 1 МВт/ч, в то время как иностранные конкуренты украинских ферросплавных предприятий работают по тарифам в пределах от 20 до 65 долл. за 1 МВт/ч.

В 2011 году Запорожский ферросплавный завод получил чистый убыток в размере 758,9 млн грн, тогда как в 2010 году чистая прибыль завода составила 105,4 млн грн.

Аналогичная ситуация и со Стахановским ферросплавным заводом, который в 2011 году получил чистый убыток в размере 235,1 млн грн, тогда как 2010 год предприятие закончило с чистой прибылью 5,5 млн грн.

Убытки Запорожского ферросплавного завода за 11 месяцев текущего года составили 653,27 млн грн, Стахановского - 241,63 млн грн.

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