Минпромторг РФ: решение о создании линии для производства Ан-148 в Воронеже пока не принято

Москва. Решение о создании новой технологической линии на базе "Воронежского акционерного самолетостроительного общества" (ВАСО) для производства украинско-российских самолетов Ан-148 пока не принято.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Юрий Слюсарь.

«Этот проект проходит анализ в ОАК («Объединённая авиастроительная корпорация» (Россия) – УНИАН) на предмет оценки реализуемости с точки зрения коммерческой привлекательности и технологической осуществимости. Эта работа ведется, хотя этот проект не реализовывается в железе», - сказал Ю.Слюсарь.

Отвечая на вопрос УНИАН, согласится ли ОАК на дальнейшее развитие программы производства Ан-148, он сказал: «Если это будет коммерчески привлекательно, то, конечно, да».

По его мнению, этот проект имеет серьезный потенциал в плане снижения себестоимости Ан-148, распределения ответственности, решения проблем с интеллектуальной собственностью, с которыми мы сталкиваемся при реализации российско-украинских проектов. «На мой взгляд, данный проект эти проблемы решает, но я бы не хотел лезть в операционную деятельность компаний», - сказал он.

Ю.Слюсарь считает, что в случае создания новой технологической линии производства трудоемкость при строительстве Ан-148 снизиться в шесть раз.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Юрий Слюсарь сообщил, что Украина и Россия изучают возможность строительства в Воронеже новой технологической линии для производства Ан-148. По его словам, на сегодня в планах выход на производство 30 самолетов Ан-148 в год на мощностях ВАСО.

Ранее, 14 июня, Ю.Слюсарь заявил, что Министерство промышленности и торговли РФ хочет заменить на самолете Ан-148 украинские двигатели Д-436-148, которые производит ОАО «Мотор Сич», на российско-французские двигатели Sam-146, которые используются при производстве Sukhoi SuperJet-100.

Справка УНИАН. ОАО «ВАСО» – крупнейшее предприятие Воронежской области, промышленный и инновационный центр региона. В настоящее время ВАСО производит дальнемагистральные широкофюзеляжные самолеты семейства Ил-96 (Ил-96-300, Ил-96-400Т), региональные самолеты Ан-148, агрегаты для самолетов SSJ-100, а также оказывает услуги по ремонту и послегарантийному обслуживанию авиационной техники. Продолжается сотрудничество с европейским концерном Airbus, а также с ГП «Антонов» (Украина), где осуществляется выпуск самолетов Ан-148 и Ан-158 украинской сборки.

Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных судов является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.