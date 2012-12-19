Спрос на Ан-148 требует производства не более 12 единиц самолетов в год – президент ОАК

Москва. Существующий спрос на украинско-российские самолеты Ан-148 не требует производства более 12 единиц ежегодно.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Москве президент "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) России (ОАК) Михаил Погосян.

"По самолетам Ан-148 мы ставим задачу выйти на производство 8-10 самолетов в год. По тому объему заказов, который у нас есть сегодня, это достаточные объемы производства... Сегодня я считаю, что темп производства 8-10, может быть, 12 самолетов в год соответствует тому объему рынка и тем заказам, которые у нас есть сейчас и которые мы планируем получить в будущем", - сказал М.Погосян.

По его словам, для дальнейшего наращивания производства надо разговаривать с украинскими коллегами после оценки рыночных перспектив.

При этом он напомнил, что поставлено три самолета в авиакомпанию "Ангара" в дополнение к шести самолетам, которые эксплуатируются в авиакомпании «Россия».

М.Погосян сообщил, что в этом году принято решение о консолидированном государственном заказе для органов власти РФ на поставку гражданской авиационной техники. По его словам, такая работа сегодня ведется и она предполагает поставку в том числе самолетов Ан-148.

По словам М.Погосяна, только для Минобороны РФ в рамках консолидированного госзаказа предусматривается более 10 самолетов Ан-148.

"На сегодня мы находится на этапе определения технического лица этого самолета для конкретных государственных заказчиков", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Юрий Слюсарь сообщил, что Украина и Россия изучают возможность строительства в Воронеже новой технологической линии для производства Ан-148. По его словам, на сегодня в планах выход на производство 30 самолетов Ан-148 в год на мощностях ВАСО.

Справка УНИАН. Ан-148 - региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость - 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных судов является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.