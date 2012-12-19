«Смарт-Холдинг» стал акционером НПО им. Фрунзе

«Смарт-холдинг», подконтрольный украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому, сконцентрировал 25% акций Great Station Properties, которая является акционером сумского Научно-производственного объединения им. Фрунзе.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Смарт-холдинга».

При этом в сообщении компании не уточняется, каким пакетом акций НПО им. Фрунзе владеет Great Station Properties.

По информации ряда СМИ, в конечном итоге «Смарт-холдинг» стал владельцем около 10% акций завода.

Справка УНИАН. НПО им. Фрунзе создано в 1896 году и является одним из крупнейших в Европе машиностроительных комплексов по выпуску оборудования для нефтяной, газовой, атомной и химической промышленности.

«Смарт-холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство.

Стратегия «Смарт-холдинга» направлена на эффективное управление диверсифицированным портфелем активов группы путем увеличения его стоимости в долгосрочной перспективе и поиска новых направлений для развития бизнеса. Инвестиционная деятельность «Смарт-холдинга» сфокусирована на инвестициях как в Украину, так и в страны СНГ и Восточной Европы.