Президент ОАК за углубление интеграции авиапромов Украины и РФ

Москва. Президент российской "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Михаил Погосян выступает за более глубокую интеграцию авиационной промышленности Украины и Российской Федерации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Мы ставим конечной целью создание совместных производств и изготовление авиационной техники. Так построено наше совместное предприятие "Гражданские самолеты Сухого", где участвуют наши итальянские коллеги. Это предприятие обладает всеми правами и несет полную ответственность за коммерческие и другие результаты деятельности», - сказал М.Погосян.

«Я думаю, что путь с нашими коллегами из фирмы «Антонов» – это более тесная кооперация по конкретным программам, предусматривающая и внесение в уставный капитал совместных предприятий интеллектуальной собственности, и ответственность за конечные финансово-экономические результаты по каждой из программ», – подчеркнул он.

М.Погосян напомнил, что в прошлом году было создано СП "ОАК-Антонов".

"Я являюсь сторонником более тесного, более полного наполнения этого предприятия правами и обязанностями", – сказал он.

М.Погосян отметил, что сегодня взаимоотношения с украинскими коллегами хорошие, но есть целый ряд объективных вопросов, требующих рассмотрения.

При этом он подчеркнул, что если конструкторский потенциал «Антонова» на уровне, то его производственная база требует серьезной модернизации.

"СП "ОАК-Антонов" занимается всеми совместными проектами. Но желание украинских коллег все время нарисовать конфликт между Россией и Украиной не соответствует моему пониманию ситуации. Я думаю, что у украинской авиационной промышленности и российской есть много точек соприкосновения для того, чтобы вместе двигаться в будущее, я прямой конкуренции не вижу", – сказал он.

При этом М.Погосян подчеркнул, что когда он встречается с председателем правления ГАК «Антонов» Дмитрием Кивой, им "удается нормально обсуждать вопросы".

Он отметил, что, кроме программы Ан-148, ОАК и «Антонов» тесно сотрудничают в рамках ремонта и модернизации Ан-124 по заказу Минобороны РФ, а также по возобновлению серийного производства этих самолетов.

М.Погосян сообщил, что по программе Ан-70 начался процесс передачи документации по этому самолету со стороны «Антонова» ОАК для подготовки организации производства.

"Окончательные решения по развитию этой программы будут приняты, наверное, в 2013 году", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 октября 2010 года в Киеве было подписано соглашение о создании российско-украинского совместного предприятия ООО «ОАК-Антонов» между российской «Объединенной авиастроительной корпорацией» и украинским Государственным авиастроительным концерном «Антонов».

К числу программ, над которыми будет работать СП, относятся: дальнейшее развитие проектов региональных реактивных самолетов нового поколения Ан-148 и Ан-158, пассажирского турбовинтового Ан-140, военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70, возобновление производства новых вариантов транспортного Ан-124-100 «Руслан».

Справка УНИАН. В состав ГАК «Антонов» входят государственное предприятие «Антонов», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Киевский авиаремонтный завод 410 гражданской авиации.

В состав ОАК входят АХК «Сухой», внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", лизинговая компания "Ильюшин Финанс", НПК "Иркут", Комсомольское-на-Амуре авиационное объединение им Ю.А.Гагарина, межгосударственная авиастроительная компания "Ильюшин", Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", Новосибирское авиационное производственное объединение им Чкалова, ОАО "Туполев", Финансовая лизинговая компания, ОАО "ВАСО" и др.