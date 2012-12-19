ОАК готовит контракт на 6,5 млрд долл.

Российская государственная «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) планирует подписать в 2013 году консолидированный контракт с госорганами Российской Федерации на поставку около 100 боевых и гражданских самолетов, сообщает Reuters, цитируя главу корпорации Михаила Погосяна.

По его словам, эти самолеты планируется поставить в 2014-2020 годах.

Консолидированный контракт будет включать в себя заказы от Минобороны России, ФСБ, МВД, МЧС и управления делами президента, сказал М.Погосян.

Сумма контракта составит около 200 миллиардов рублей (6,457 млрд долл.).

Глава ОАК отметил, что выручка компании в текущем году планируется на уровне 180 миллиардов рублей, а в 2013 году - 200 миллиардов.

По его словам, в этом году ОАК выпустит 23 гражданских самолета, увеличив производство гражданской продукции вдвое, а также 70 машин для Минобороны.

Объем исполнения экспортных контрактов М.Погосян не озвучил.

ОАК была основана по указанию президента России Владимира Путина в 2006 году с целью возрождения российского авиастроения и консолидировала в себе основные активы отрасли.

В 2011 году корпорация увеличила производство самолетов до 111 единиц с 79 в 2010 году.

Ключевым проектом корпорации в сфере гражданского авиастроения стал региональный пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, разработанный в сотрудничестве с Boeing и итальянской Finmeccanica.

По репутации проекта нанесла удар катастрофа лайнера в ходе демонстрационного полета в Индонезии в мае 2012 года.