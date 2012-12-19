Украина в 2013 году может увеличить производство стали

Ключевая экспортная отрасль Украины — металлургия — переживающая спад производства в текущем году, может улучшить свои показатели в 2013 году, увеличив, в частности, производство стали на 3% до 33,7 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз дал на пресс-конференции директор компании «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир Власюк.

«Металлургам будет благоприятствовать снижение мировых цен на руду и коксующийся уголь», - заявил В.Власюк.

В связи с этим Украина, по мнению В.Власюка, сможет рассчитывать на увеличение экспорта проката на 500 тыс. тонн и продаж на внутреннем рынке до 300 тыс. тонн. При этом рентабельность из-за снижения цен на сырье и себестоимости останется на уровне 3%.

«Мы ожидаем увеличение продаж на внешнем рынке, в частности в ЕС на 500 тыс. тонн», - заявил В.Власюк, добавив, что экспорт стали в 2013 году по прогнозу составит 23,1 млн тонн. Для сравнения, в 2012 этот показатель составит 22,6 млн. тонн, а в 2011 составил 24,1 млн тонн.

По словам Власюка, внутренний рынок потребления стали в 2013 вырастет до 8,6 млн тонн, в 2012 этот показатель составит 8,3 млн тонн, а в 2011 – 8,4 млн тонн.

«В следующем году будет увеличение потребления стали на внутреннем рынке в связи с ремонтом инфраструктуры. Среди заказчиков проката я бы назвал «Укрзализныцю» (вагоны и верхнее полотно), металлургические комбинаты, трубная промышленность(обновление труб ЖКХ), а также есть целый ряд утвержденных проектов по строительству разгрузочных терминалов в портах» - заявил В. Власюк.

Присутствовавший на пресс-конференции руководитель проекта DELPHICA Александр Крайников также ожидает, что на протяжении 2013 года на всех сырьевых рынках будет преобладать тенденция к снижению цен, что будет стимулировать производство стали.

«Можно предположить, что и в 2014 году может продолжится аналогичная ситуация» - добавил А.Крайников.

Он отметил, что тенденция появилась за счет уменьшения спроса на сырье со стороны Китая, который покупал 50% всей мировой железной руды.

Как сообщал ранее УНИАН, рейтинговое агентство Fitch назвало украинских производителей стали «уязвимыми» на сокращающемся в 2013 году из-за экономического кризиса рынке Евросоюза, они будут подвержены влиянию умеренного сокращения потребления стали в ЕС в 2013 году.

По мнению руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Арт Капитал» Игоря Путилина, в 2013 убытки металлургов должны сократиться за счет улучшения мировой конъюнктуры рынка стали.

Налоговый убыток металлургических предприятий Украины за 9 месяцев 2012 года составил 10,964 млрд грн.

ГП "Укрпромвнешэкспертиза" основано в 1993 году. Компания занимается исследованиями рынков промышленных товаров, в частности, в горно-металлургическом комплексе, мониторингом внешнеторговых цен, ценовой экспертизой внешнеэкономических договоров.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки. По данным «Металлургпрома», в 2012 г. в Украине планируется сокращение производства проката по сравнению с 2011 г. на 8% – до 29,1 млн тонн. В 2011 г. в Украине объемы производства общего металлопроката выросли по сравнению с 2010 г. на 3% - до 31,677 млн тонн, стали - на 6% - до 34,689 млн тонн, чугуна - на 6% - до 28,879 млн тонн.