«Метинвест» погасил семилетний кредит на cумму 410 млн евро

Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний «Метинвест», досрочно погасила семилетний кредит на сумму 410 млн евро, полученный в январе 2008 года для финансирования приобретения новых активов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, погашение произошло в результате оплаты последнего транша в размере 107,5 млн евро.

Как отмечается в пресс-релизе компании, кредитная линия была использована компанией «Метинвест» на покупку 100% доли в компании Trametal S.p.A. и ее дочернего предприятия Spartan UK Limited, двух листопрокатных предприятий, расположенных, соответственно, в Сан-Джоржио ди Ногаро (Италия) и Ньюкасле (Великобритания).

«Кредитная линия была организована синдикатом из 10 банков, в котором банки ABN Amro Bank N.V. и BNP Paribas S.A. выступили в качестве главных организаторов и андеррайтеров», - сказано в сообщении.

«Погашение этой кредитной линии уменьшает объем наших краткосрочных финансовых обязательств и общей задолженности, а также снижает долю приоритетной обеспеченной задолженности, что должно улучшить кредитный рейтинг долговых инструментов «Метинвест», - отмечается в сообщении с ссылкой на слова финансового директора компании Сергея Новикова.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале декабря текущего года компания «Метинвест» объявила о привлечении трехлетней кредитной линии на сумму 300 млн долларов.

«Метинвест» за 9 месяцев т.г. по сравнению с аналогичным показателем 2011 года сократил производство стали на 13% - до 9,58 млн тонн. Добыча угля «Метинвестом» за указанный период сократилась на 8% - до 9,284 млн тонн.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.