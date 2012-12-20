«Днепроспецсталь» сократила производство стали на 22%

«Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина» (г. Запорожье) в январе-ноябре 2012 года снизил производство стали до 306,6 тыс. тонн, что на 21,7% меньше, чем за аналогичный период 2011 года, сообщила пресс-служба завода.

Производство проката за этот период упало по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 20,9% до 204,1 тыс. тонн.

В ноябре 2012 года «Днепроспецсталь» сократила производство проката до 14,2 тыс. тонн, что на 10% меньше показателя предыдущего месяца.

Общая стоимость товарной продукции, произведенной в ноябре 2012 года, в действующих ценах составила 271,6 млн грн, что на 13% меньше показателя октября 2012 года.

Справка УНИАН. «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина» производит продукцию из нержавеющих, инструментальных, быстрорежущих (в том числе изготовленных методом порошковой металлургии), подшипниковых, конструкционных легированных и углеродистых сталей. Реализует продукцию в 60 стран мира.